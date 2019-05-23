Табличка памяти Немцова вновь пропала с фасада дома в Ярославле

23.05.19 12:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 мая. Interfax-Russia.ru - В Ярославле с дома, в котором жил Борис Немцов, в четверг утром исчезла мемориальная табличка.

В интернете размещена фотография, которая свидетельствует о том, что табличка была сбита.

Гранитная табличка была установлена в феврале 2019 года, накануне годовщины убийства Немцова. Она была сделана из розового гранита, точно такого, как и материал Большого Москворецкого моста.

Мемориальные таблички в Ярославле на Трефолева, 20Б - доме, в котором у Немцова была квартира, неоднократно демонтировались.

Первая мемориальная доска из гранита была установлена в Ярославле в первую годовщину убийства политика.

Бывший и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин назвал установку памятной доски незаконной, а управляющая компания Кировского района Ярославля ее демонтировала. В мэрии тогда пояснили "Интерфаксу", что инициатор установки таблички не обратился в специальную комиссию по наименованию объектов в необходимый срок.

Один из инициаторов установки - депутат облдумы от партии "ПАРНАС" Василий Цепенда был привлечен к административной ответственности, но Ленинский райсуд отменил постановление комиссии мэрии о наложении штрафа.

В октябре 2016 года на месте гранитной таблички была размещена уже металлическая, но вскоре она также исчезла.

В 2017 году по инициативе местных жителей появилась новая металлическая табличка на здании.

Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля.