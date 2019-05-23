Зиничев предложил предать полномочия по оказанию помощи на платных магистралях специальным комиссарам

23.05.19 12:27

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

23 мая. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС Евгений Зиничев предложил обязать компании, обслуживающие платные автотрассы в РФ, оказывать помощь пострадавшим в автоавариях.

Как сообщает пресс-служба правительства Новгородской области, где в среду прошел форум о транспорте, Зиничев отметил, что проблему оказания помощи пострадавшим в ДТП на платных магистралях необходимо решать на законодательном уровне.

"Предлагаю функции и полномочия аварийно-спасательной службы передать аварийным комиссарам - специалистам, помогающим решать нештатные ситуации участникам дорожного движения на платных автомагистралях", - цитирует пресс-служба правительства слова министра.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, в своем выступлении на форуме в Валдае Зиничев назвал несколько факторов, мешающих спасателям оперативно оказывать помощь пострадавшим.

"Подразделения МЧС находятся на значительном удалении. Время их прибытия на места ДТП также увеличивает и ограниченное количество въездов на платные дороги", - сказал он. Так, в Новгородской области оборудованы всего три заезда на платную скоростную трассу Москва - Санкт-Петербург (М-11).

Согласно статистике МЧС, в настоящее время пожарно-спасательные подразделения прибывают к местам происшествий в течение полутора-двух часов. Это не соответствует ни нормативам, по которым оперативные службы должны приезжать к местам ЧП за 20 минут, ни правилу так называемого "золотого часа", в течение которого помощь пострадавшим максимально эффективна.

На форуме было отмечено, что на платных дорогах есть сложности в использовании авиации МЧС. На магистралях нет оборудованных площадок для посадок вертолетов, а расположенные по центру трасс световые опоры не позволяют совершать посадки на проезжей части даже небольшим вертолетам.

В числе других факторов, увеличивающих число ДТП на платных трассах в РФ и снижающих качество помощи пострадавшим в авариях, участники совещания отметили отсутствие мобильной связи на некоторых участках магистралей и барьеров, предотвращающих выход диких животных на дорогу.