Инвестиции в реконструкцию аэропорта Петропавловска-Камчатского увеличат до 10 млрд рублей

23.05.19 12:31

© РИА Новости. Владимир Трефилов

23 мая. Interfax-Russia.ru - АО УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову") намерено увеличить инвестиции в реконструкцию аэропорта Петропавловска-Камчатского, как минимум, на 39%.

"Первоначально стоимость реализации проекта оценивалась в 7,2 млрд рублей частных инвестиций. Но в 2019 году холдинг "Аэропорты Регионов" после детальной проработки вопроса предложил правительству Камчатского края и КРКК, как совладельцам акций, повысить объем инвестиций до свыше 10 млрд рублей", - сообщает Корпорация развития Камчатского края (КРКК), сопровождающая реализацию проекта.

В пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов" "Интерфаксу" пояснили, что речь идет об увеличении частных инвестиций в проект.

По данным КРКК, ввод в эксплуатацию нового аэровокзала планируется в конце 2021 - начале 2022 года (ранее сроком сдачи объекта назывался 2021 год).

"Скорее всего, уже осенью этого года начнется мобилизация подрядчика строительно-монтажных работ. Синхронно с возведением пассажирского терминала будут создаваться аэродромная и автодорожная инфраструктуры, обеспечивающие стабильное функционирование нового аэровокзального комплекса", - приводятся в сообщении слова гендиректора КРКК Николая Пегина.

Как сообщалось, проект модернизации аэровокзала предусматривает строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов, оснащенного на первом этапе четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр.

Действующее здание аэропорта построено более 50 лет назад.