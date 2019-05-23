В СПЧ предлагают законодательно запретить владельцам СМИ вмешиваться в редакционную политику

23.05.19 12:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Глава комиссии Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов, глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев намерен предложить в связи с ситуацией с "Коммерсантом" изменить закон о СМИ таким образом, чтобы владелец не мог вмешиваться в редакционную политику.

"Соберемся на комиссии. Мое будет предложение будет еще раз обратиться в Госдуму, чтобы внести в закон о СМИ статью о том, что такое владелец СМИ, на что он имеет право. И там должно быть прописано, что владелец не имеет право вмешиваться в редакционную политику", - сказал П.Гусев журналистам в четверг.

Он отметил, что сейчас уволенных журналистов "Коммерсанта" "никак не защитить, это частное предприятие".

Заседание комиссии СПЧ может пройти на следующей неделе с участием представителей ИД "Коммерсанта" и уволенных журналистов, сообщил ранее глава СПЧ Михаил Федотов.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсант", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

По словам собеседника "Интерфакса" в руководстве ИД, "журналистов увольняют по собственному желанию в соответствии с Трудовым кодексом РФ".

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы.

Однако сами уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД, бизнесмена Алишера Усманова. Поводом якобы стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Об этом говорилось в обращении журналистского коллектива "Коммерсанта", которое несколько дней назад подписали более 150 человек.

Представитель Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов.

Матвиенко также заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов.