Минтруд РФ предложил увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода

23.05.19 12:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 мая. Interfax-Russia.ru - Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России должен увеличиться на шесть месяцев с 2020 года - с 252 до 258 месяцев, сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на 6 месяцев - с 252 до 258 месяцев", - говорится в сообщении Минтруда.

Повышение пенсионного возраста в прошлом году не затронуло накопительные пенсии - они по-прежнему назначаются с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. В январе 2019 года период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, был определен в 252 месяца.

По данным Росстата, уточнили в Минтруда, численность женщин в возрасте 55 лет составила 1,106 млн, мужчин в возрасте 60 лет - почти 0,916 млн.

"Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,57 года (для мужчин - ИФ) и 26,29 года (для женщин - ИФ) соответственно", - говорится в сообщении Минтруда.

На основании этих данных эксперты в соответствии с утвержденной правительством методикой рассчитали, что в 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мужчинам и женщинам составит 263 месяца. Чтобы не допустить резкого роста по сравнению с 2019 годом, предлагается увеличить показатель не на 11, а на шесть месяцев, пояснили в Минтруде.

С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании данных Росстата о продолжительности жизни на основании правительственной методики (утверждена 2 июня 2015 года).