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23.05.19 12:44
Мэрия Петрозаводска запретила воздушные шары и бумажные фонарики на школьных выпускных
"Экологи призывают не отпускать в небо воздушные шары и бумажные фонарики со свечами. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду. По мнению специалистов, воздушный шар разлагается не менее четырех лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоемов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей", - говорится в сообщении.
Также, по мнению властей города, шары и фонарики могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередачи, в том числе вызвать возгорание.
Местные жители в соцсетях высказывают недовольство требованиями администрации Петрозаводска, так как запрет на шары и фонарики был введен за несколько дней до выпускных и последних звонков, когда многие родители уже массово закупили украшения для праздников.
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