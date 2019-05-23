Мэрия Петрозаводска запретила воздушные шары и бумажные фонарики на школьных выпускных

23.05.19 12:44

© РИА Новости. Вадим Жернов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Петрозаводска направила в образовательные учреждения города требование не использовать во время выпускных праздников воздушные шары и бумажные фонарики, которые загрязняют природу, сообщает пресс-служба мэрии.

"Экологи призывают не отпускать в небо воздушные шары и бумажные фонарики со свечами. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду. По мнению специалистов, воздушный шар разлагается не менее четырех лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоемов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей", - говорится в сообщении.

Также, по мнению властей города, шары и фонарики могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередачи, в том числе вызвать возгорание.

Местные жители в соцсетях высказывают недовольство требованиями администрации Петрозаводска, так как запрет на шары и фонарики был введен за несколько дней до выпускных и последних звонков, когда многие родители уже массово закупили украшения для праздников.