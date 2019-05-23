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23.05.19 12:49

Путин встретится с отставными губернаторами

© РИА Новости. Михаил Климентьев
23 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с ранее ушедшими в отставку губернаторами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня также президент имеет в виду пообщаться с ушедшими в отставку руководителями регионов", - сказал Песков журналистам.

В марте президент сменил руководителей нескольких регионов. Так, свои посты покинули главы Челябинской области Борис Дубровский, республики Алтай Александр Бердников, Мурманской области Марина Ковтун, Оренбургской области Юрий Берг, Калмыкии Александр Орлов.

До этого Путин встречался с бывшими главами регионов в конце октября. Тогда он пообещал использовать их жизненный и профессиональный опыт на других участках работы и предложил обсудить этот вопрос.

Позднее стало известно, что бывшие руководители Якутии, а также Липецкой и Курской областей Егор Борисов, Олег Королев и Александр Михайлов стали сенаторами, прежний губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт - членом коллегии ВПК, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова была назначена аудитором Счетной палаты, экс-глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял пост председателя совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации", а бывший губернатор Курганской области Александр Кокорин вошел в совет директоров уранодобывающего холдинга АО "Атомредметзолото" (входит в ГК "Росатом").

Глава государства регулярно встречается с ушедшими в отставку губернаторами.

Как ранее заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, таким образом президент отдает дань уважения тем, кто многие годы возглавлял регионы.

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