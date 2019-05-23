Забайкальский край может войти в список территорий с регулируемым тарифом на электричество

23.05.19 12:53

© РИА Новости. Марина Лысцева

23 мая. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край может быть включен в перечень территорий с особым регулированием электроэнергетики, вопрос планируется решить до 29 мая, заявил на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.

"Мы вчера обсуждали это и с руководством региона, и с вице-премьером Трутневым. Есть позиция отрицательная министерства энергетики, поэтому нужно время для того, чтобы дополнительные аргументы были представлены. Не исключено, что мы с вами примем решение о внесении дополнительного региона, Забайкальского края, в список территорий, где будет тариф по льготной шкале", - сказал он.

В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает включение новых территорий в зоны с особым регулированием электроэнергетики. Документ был внесен в декабре 2018 года правительством РФ.

Законопроект предлагает установить ограничение на включение новых территорий с особенностями функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии. Сейчас они действуют для Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Северной Осетии, Тувы, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Для этих регионов цены на оптовом рынке электроэнергии являются регулируемыми, то есть производители поставляют электроэнергию для потребителей указанных зон по регулируемым договорам.

Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть 29 мая.