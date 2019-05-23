Реальные сроки: около 85 лет колонии на всех получили виновники пожара в казанском ТК "Адмирал"
  
Еще проще: в России упростили процедуру получения инвалидности
   
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
23.05.19 12:53

Забайкальский край может войти в список территорий с регулируемым тарифом на электричество

© РИА Новости. Марина Лысцева
23 мая. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край может быть включен в перечень территорий с особым регулированием электроэнергетики, вопрос планируется решить до 29 мая, заявил на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин.

"Мы вчера обсуждали это и с руководством региона, и с вице-премьером Трутневым. Есть позиция отрицательная министерства энергетики, поэтому нужно время для того, чтобы дополнительные аргументы были представлены. Не исключено, что мы с вами примем решение о внесении дополнительного региона, Забайкальского края, в список территорий, где будет тариф по льготной шкале", - сказал он.

В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает включение новых территорий в зоны с особым регулированием электроэнергетики. Документ был внесен в декабре 2018 года правительством РФ.

Законопроект предлагает установить ограничение на включение новых территорий с особенностями функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии. Сейчас они действуют для Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Северной Осетии, Тувы, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Для этих регионов цены на оптовом рынке электроэнергии являются регулируемыми, то есть производители поставляют электроэнергию для потребителей указанных зон по регулируемым договорам.

Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть 29 мая.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.05.19 17:44
Экс-министр Абызов останется под арестом до 25 июля
.
  23.05.19 16:41
В квартире экс-министра Абызова были обнаружены наркотики
.
  23.05.19 15:39
Матвиенко опровергла публикацию о своей скорой отставке
.
  23.05.19 15:29
Юрий Грымов стал почетным деятелем искусств Москвы
.
  23.05.19 14:59
Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве
.
  23.05.19 13:09
Собянин: за семь лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
.
  23.05.19 10:58
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
.
  23.05.19 09:04
Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России
.
  23.05.19 08:44
Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года
.
  22.05.19 14:01
Выступление министра Орешкина не включено в график правительственных часов ГД до конца сессии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket