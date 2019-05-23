В Кремле констатировали невыполнение части поручений президента по "китовой тюрьме"

23.05.19 12:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Часть поручений, которые дал президент России по ситуации с косатками и белухами в "китовой тюрьме" в Приморском крае, не выполняется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются. Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения", - сказал Песков, комментируя ситуацию с "китовой тюрьмой".

Ранее руководством ООО "Афалина", одной из четырех компаний-отловщиков, содержащих косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье, заявило, что не намерено возвращать животных в океан.

Комментируя это заявление, Песков сказал, что в Кремле удивлены данной позицией.

"Мы имеем в виду сейчас освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано", - сказал пресс-секретарь.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов.