Ростуризм займется разработкой туристических продуктов для регионов

23.05.19 13:06

Фото "Интерфакса"

23 мая. Interfax-Russia.ru - Ростуризм при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР) запускает проект, в рамках которого наиболее активные регионы получат поддержку в разработке туристических маршрутов для внутренних и иностранных туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в АТОР в четверг.

"Ростуризм запускает проект "Национальные брендовые маршруты", который будет реализован при поддержке АТОР. В рамках программы при ведомстве будет создан экспертный совет по внутреннему и въездному туризму. Он займется практической поддержкой наиболее активных регионов, в которых создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов", - сказали в ассоциации.

"Кроме того, проект предоставит регионам необходимую экспертизу и практическую поддержку по развитию как действующих, так и совершенно новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов", - добавили в АТОР.

Состав экспертного совета будет формироваться из представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, таких как Русское географическое общество (РГО), Российский союз туриндустрии (РСТ) и другие. "Экспертный совет возглавит руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Сопредседателем Экспертного совета станет исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. В состав совета также войдут исполнительный директор РГО Артем Манукян, президент РСТ Сергей Шпилько и ряд других экспертов", - сообщили в АТОР.

Целью проекта является появление ряда конкурентоспособных туристских маршрутов в регионах, которые можно будет продвигать в России и за рубежом. Для этого будут привлечены маркетологи, брендологи и специалисты по продвижению.

Как отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, эксперты крупнейших российских туроператоров будут на месте инспектировать региональные турпродукты, анализировать их и предлагать рекомендации по изменению и доработке. Основной фокус будет сделан на реальные продажи и экономическую эффективность брендовых маршрутов.