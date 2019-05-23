Собянин: за семь лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

23.05.19 13:09

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 мая. Interfax-Russia.ru - С момента расширения Москвы в 2012 году на присоединённых территориях число рабочих мест увеличилось в 2,5 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"Новая Москва развивается, строятся жилые микрорайоны. Это хорошо, жильё относительно недорогое, но очень не хотелось бы, чтобы это превращалось в новый спальный район Москвы. Хотелось бы, чтобы здесь создавались рабочие места", - сказал Собянин при осмотре нового производственного корпуса компании "ПрофильДоорс", занимающейся производством дверей, в поселении Щаповское Новой Москвы.

По его словам, ещё через пять лет число рабочих мест будет увеличено в четыре раза по сравнению с прежними показателями.

"Пытаемся сделать так, чтобы и жильё было, и рабочие места были", - отметил мэр Москвы.

Он поблагодарил инвестора за создание такого производства дверей на территории столицы.

"Деревообработка не самый профиль для Москвы, относительно небольшой сегмент, но в абсолютных цифрах это прилично - около 15 тыс. работающих. Такие новые производства важны для нас. Хороший экспортный потенциал, хорошая, качественная продукция для строительной промышленности Москвы", - сказал Собянин.

В 2019 году компания завершила строительство и открыла новый производственный комплекс площадью 20 тыс. кв. м, и на предприятии создано 700 новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект составил 1 млрд рублей.

Таким образом, компания фактически утроила свои производственные мощности. При этом ее продукция поставляется в 15 стран мира, в том числе в государства Прибалтики, Германию, Польшу, США и другие.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, за семь лет, прошедших с момента расширения города, число рабочих мест на присоединенных территориях выросло в 2,5 раза - до 236 тыс., включая рабочие места в сфере потребительского рынка - 40 тыс., в строительстве - 25,2 тыс., на транспорте, в логистике, связи, IT -21,5 тыс., в сфере финансов и управления недвижимостью - 11,7 тыс.