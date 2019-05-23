Кремль: проблема возведения храма в Екатеринбурге должна решаться через диалог

23.05.19 13:23

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле рассчитывают, что диалог между представителями общественности, власти, а также Русской православной церкви по вопросу о строительстве храма в Екатеринбурге будет продолжен и приведет к разрешению проблемы.

"В Екатеринбурге идет диалог между представителями общественности, представителями Церкви, городскими и региональными властями. Диалог продолжается. Мы рассчитываем, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация (вокруг строительства храма) была разрешена", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать результаты опроса общественного мнения в Екатеринбурге, Песков сказал: "Опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал. В дальнейшие решения мы не можем вмешиваться. Давайте согласимся, что это прерогатива региональных и городских властей".

Между тем, глава Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с жителями города заявил, что не собирается вычеркивать сквер у Театра драмы из списка площадок для возведения храма Святой Екатерины, несмотря на результаты опроса ВЦИОМ. Также градоначальник назвал провокацией распространение информации о том, что рядом с храмом якобы планировалось возведение многоэтажных домов. Высокинский заверил, что администрация города готовит иски в суд по этому поводу.

"С точки зрения строительства жилых домов и храмов была, по нашему мнению, созданная провокация. Это, безусловно, неправда. Мы сейчас готовим официальные иски к распространителям подобной информации, потому что это уже, как говорится, за гранью. Мы, безусловно, эту работу будем делать", - заявил Высокинский на встрече с жителями Екатеринюурга в четверг.

Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга заявляла, что на территории сквера не предполагается строительство жилья и других объектов, возведение многофункционального центра River Youse, куда будут входить как жилые, офисные помещения, фитнес-центр и подземная парковка, запланировано через дорогу от сквера на месте недостроя.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что храм должен быть построен не в сквере.

После этого власти Свердловской области отказались от планов построить храм в центре Екатеринбурга.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал Куйвашев в соцсети.