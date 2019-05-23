Госдума приняла закон о бессрочном обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

23.05.19 13:51

© РИА Новости. Максим Блинов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает бессрочный нулевой НДС на авиаперевозки пассажиров и багажа в обход Москвы.

Правительственный проект закона об установлении нулевой ставки НДС на внутренние авиарейсы в обход аэропортов Москвы и Московской области был внесен в Госдуму в апреле. По замыслу авторов, принятие закона должно обеспечить расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развитие региональной авиационной транспортной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел.

В рамках обсуждения документа ко второму чтению предлагалось ограничить срок действия льготы 2025-м годом, но данная поправка не была поддержана депутатами в ходе заседания.

В настоящее время нулевая ставка НДС по внутренним пассажирским авиаперевозкам установлена для случаев, когда пункт отправления или пункт назначения расположены: на территории Республики Крым или г. Севастополя (действует до 01.01.2025.); на территории Дальневосточного федерального округа (действует до 01.01.2025); на территории Калининградской области. Для остальных случаев внутренних пассажирских авиаперевозок до 1 января 2021 г. установлена ставка НДС в размере 10%, а после этой даты - 20%.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.