Депутат красноярского парламента предложил запретить компьютерную игру "Minecraft"

23.05.19 13:56

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 мая. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Красноярского края от "Единой России" Владимир Ренгардт предложил запретить компьютерную игру "Minecraft" из-за пропаганды насилия.

Такое заявление он сделал на сессии краевого парламента в четверг после отчета уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Мирошниковой.

По словам депутата, накануне он побывал в детской библиотеке, где увидел нескольких подростков, которые играли на своих смартфонах в игру "Minecraft".

"Вы понимаете, эти игры вообще надо запретить, и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре "Minecraft"? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", - сказал Рейнгардт на сессии.

Рейнгардт является депутатом Заксобрания края с 2011 года. С 2007 по 2018 годы был начальником Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Minecraft - компьютерная игра с открытым игровым миром, главной особенностью которого является практически неограниченная возможность создания пространств и объектов из специальных блоков, напоминающих детали конструктора LEGO. Игровой процесс строится на добыче и размещении блоков, борьбе с врагами и преодолении различных препятствий.