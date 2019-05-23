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23.05.19 13:59
Глава Пскова Цецерский досрочно сложил полномочия
Как передал корреспондент "Интерфакса" с сессии гордумы, решение принималось тайным голосованием. "За" проголосовали 22 из 24 присутствующих депутатов.
Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Как он пояснил, дальнейшая деятельность требует переезда в Москву, в связи с чем он вынужден оставить пост главы Пскова. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу N5.
И.о. главы города назначена Елена Полонская.
Иван Цецерский с 1998 года начал депутатскую деятельность. Является депутатом Псковской городской думы пяти созывов (1998, 2002, 2007, 2012, 2017). С 2009 года - глава Пскова.
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