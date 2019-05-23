За дело: чиновники не смогли свернуть дело о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы"
  
Реальные сроки: около 85 лет колонии на всех получили виновники пожара в казанском ТК "Адмирал"
   
Еще проще: в России упростили процедуру получения инвалидности
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
23.05.19 13:59

Глава Пскова Цецерский досрочно сложил полномочия

© РИА Новости. Антон Денисов
23 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Псковской городской думы на заседании в четверг досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с сессии гордумы, решение принималось тайным голосованием. "За" проголосовали 22 из 24 присутствующих депутатов.

Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Как он пояснил, дальнейшая деятельность требует переезда в Москву, в связи с чем он вынужден оставить пост главы Пскова. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу N5.

И.о. главы города назначена Елена Полонская.

Иван Цецерский с 1998 года начал депутатскую деятельность. Является депутатом Псковской городской думы пяти созывов (1998, 2002, 2007, 2012, 2017). С 2009 года - глава Пскова.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.05.19 17:44
Экс-министр Абызов останется под арестом до 25 июля
.
  23.05.19 16:41
В квартире экс-министра Абызова были обнаружены наркотики
.
  23.05.19 15:39
Матвиенко опровергла публикацию о своей скорой отставке
.
  23.05.19 15:29
Юрий Грымов стал почетным деятелем искусств Москвы
.
  23.05.19 14:59
Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве
.
  23.05.19 13:09
Собянин: за семь лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
.
  23.05.19 10:58
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
.
  23.05.19 09:04
Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России
.
  23.05.19 08:44
Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года
.
  22.05.19 14:01
Выступление министра Орешкина не включено в график правительственных часов ГД до конца сессии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket