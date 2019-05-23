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23.05.19 14:05
Музей писателя Гранина может быть создан на его родине в Курской области
"Давайте подумаем о создании музея Гранина на его родине. Пусть губернатор включит этот пункт в свою предвыборную кампанию", - обратился Степашин в четверг к заместителю губернатора Курской области Екатерине Харченко во время телемоста из Петербурга.
Со своей стороны, Харченко отметила, что в настоящее время в Курской области оцифрованы все воспоминания Гранина, его заметки и письма. "Это станет базой для создания музея. Нужно популяризировать творчество Гранина не только среди студентов-гуманитариев, но и физиков, будущих инженеров. Молодежь не хочет уезжать из страны, ждет научно-технического прорыва, и произведения Гранина могут способствовать этому", - добавила чиновница.
Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России отмечается 100-летие писателя. В частности, планируется установить памятник Гранину и утвердить именную стипендию для учащихся, занимающихся филологией. Планируется также снять документальные фильмы о писателе и назвать его именем один из скверов Петербурга.
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