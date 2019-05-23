Рысь впервые за несколько лет заметили на байкальском острове Ольхон

23.05.19 14:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 мая. Interfax-Russia.ru - Государственные инспекторы Прибайкальского национального парка увидели рысь на Ольхоне - самом крупном и единственном обитаемом острове озера Байкал, сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"В конце 2018 года на острове Ольхон впервые за несколько лет были встречены следы двух рысей - самки с детенышем. В ходе дальнейших наблюдений в течение зимы 2019 года нашими сотрудниками обнаружены следы других особей, включая крупного взрослого самца и самки с котятами. И вот, наконец, удалось увидеть само животное", - говорится в сообщении.

В мае двое сотрудников нацпарка во время патрулирования территории острова заметили молодую взрослую рысь, затаившуюся в колее лесной дороги - вероятно, хищник охотился на зайцев.

"При приближении людей дикая кошка подняла голову и на несколько секунд замерла, что позволило пополнить научный архив "Заповедного Прибайкалья" первой фотографией ольхонской рыси", - отмечается в сообщении.

По данным зимних маршрутных учетов, на Ольхоне в настоящее время обитает пять рысей.

Рысь - самый северный вид из семейства кошачьих, наиболее близкий к домашней кошке. Размером с крупную собаку, самцы могут достигать веса 30 кг. Селится вдали от людей, в глухой тайге. В Сибири обитает до 90% российской популяции этого хищника.

Ольхон - самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км и шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка.