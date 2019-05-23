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23.05.19 14:17

Дни МГИМО стартовали в Тульской области

Фото с сайта правительства Тульской области
23 мая. Interfax-Russia.ru - Встречи со школьниками, мастер-классы, презентация школы интерактивной экологии запланированы в рамках Дней МГИМО в Тульской области.

Первый день работы проходит на базе творческого кластера "Октава" в Туле. На церемонии открытия был исполнен гимн МГИМО, автором которого является министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент "Интерфакса".

Программа поделена на шесть блоков, посвященных жизни университета. Здесь будущим абитуриентам предлагается ознакомиться с факультетами МГИМО, поучаствовать в мастер-классах, ознакомиться со студенческой жизнью от самих студентов вуза. Также запланированы "круглые столы", представление своих проектов и спортивные соревнования.

Кроме того, на территории кластера развернута масштабная мультимедийная экспозиция, которая дает возможность школьникам и студентам увидеть презентации факультетов МГИМО, поучаствовать в интеллектуальных квестах и "круглых столах".

В пятницу на Казанской набережной возле кремля будет организована спортивно-развлекательная программа: гольф-тренажер, хоккейная зона, панна (разновидность дворового футбола) и текбол (смесь футбола и настольного тенниса), стритбол, воркаут, киберфутбол, детские аттракционы.

Также выступят творческие коллективы МГИМО и группа A‘Studio. Завершится вечер праздничным салютом.

Мероприятия проходят при поддержке правительства Тульской области, министерства иностранных дел РФ и министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года было подписано о сотрудничестве между правительством Тульской области и МГИМО. Соглашение предусматривает поддержку одаренных детей и профориентационную деятельность молодежи в регионе. Для учеников старших классов и выпускников школ Тульской области будут предусмотрены квоты для поступления на факультет довузовской подготовки и подготовительные курсы университета.

В настоящее время в вузе обучается более 60 студентов из Тульской области.

МГИМО - один из ведущих российских вузов, готовит специалистов по 18 направлениям. В нем обучается около 7 тыс. студентов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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