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23.05.19 14:24
Слуцкий: у России хватит средств и сил для защиты Крыма
"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.
"Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными. На самом деле подобные высказывания отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России", - сказал он.
Он отметил, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума о воссоединении с РФ. Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав РФ, подчеркнул глава комитета.
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