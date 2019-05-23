РЖД в августе запустят "Ласточку" на маршруте Анапа - Новороссийск

23.05.19 14:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 мая. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в августе запустит скоростной поезд "Ласточка" на маршруте из Анапы в Новороссийск, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов на брифинге в четверг.

"К августу планируем завершить электрификацию участка до Анапы и запустить скоростной поезд "Ласточка" между станциями Ростов-на Дону - Анапа- Новороссийск", - сказал он.

По его словам, электрификация южного направления давно назрела.

"Мы ожидаем завершения работ в первой декаде августа - и мы сможем комфортно до Анапы доезжать из любых уголков нашей страны, в том числе с использованием новых вагонов, которые сейчас изготавливаются. Мы на Анапу делаем большую ставку"- сказал Пегов.