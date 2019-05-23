Более 200 незаконных свалок выявили в Тульской области

23.05.19 14:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал недопустимым появление в регионе несанкционированных свалок и предложил внедрить онлайн-сервис для их выявления.

"Наша общая цель - не допустить появления новых несанкционированных свалок и сделать Тульскую область действительно чистым регионом. В мире есть успешный опыт по внедрению онлайн-сервисов для выявления свалок", - приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

Губернатор поручил рассмотреть возможность внедрения такой технологии в регионе.

В Тульской области на начало 2019 года было зафиксировано 205 несанкционированных свалок. 91 из них уже убрана на субботниках и в рамках заключенных муниципальных контрактов. По ликвидации оставшихся разработаны дорожные карты, из них по 43 объектам направлены заявки на получение бюджетных средств.

Общественные организации и активисты с лета планируют создавать "Экопатрули" для проведения рейды по выявлению свалок.

"Начнут со 114 свалок, занесенных в реестр. В планах также и другие экологические проекты: расчистка родников, берегов рек, озеленение", - отметили в пресс-службе.

Губернатор также призвал разъяснять жителям порядок раздельного сбора мусора, повышать экологическую культуру в обществе.

Дюмин отметил положительные результате с проведением "мусорной реформы" в регионе.

"С момента внедрения системы (вывоза твердых коммунальных отходов - ИФ) прошло пять месяцев, позитивные изменения происходят, но темпы необходимо наращивать. Устанавливаются новые ёмкости для сбора мусора, появляются современные мусоровозы. Выделены немалые бюджетные средства на создание контейнерных площадок. Началось проектирование и строительство новых современных объектов в сфере обращения с отходами. Сейчас система работает даже там, где раньше организованного вывоза мусора вообще не было. Но самое важное - все эти отходы теперь вывозятся цивилизованно, а не сваливается в леса и овраги", - сказал глава региона.

В числе важных задач он назвал обновление мусорных контейнеров,мусоровозов и соблюдение графика вывоза отходов.

"Создание контейнерных площадок, отвечающих современным требованиям, замена старых контейнеров и соблюдение графиков вывоза мусора - наиболее актуальные вопросы на данный момент. Чтобы эффективнее организовать эту работу, нужно внедрять передовые технологии", - отметил Дюмин.

На сегодняшний день два работающих в регионе оператора заменили более 12 тыс. единиц контейнерного парка. В этом году планируется создать порядка 650 контейнерных площадок. Разработаны и утверждены 9 типовых проектов. На их реализацию в бюджете предусмотрено 45 млн рублей.

С 1 января 2019 года начали работу два региональных оператора: ООО "Хартия" - в границах Тулы (в том числе Ленинского района), Щекинского и Киреевского районов, ООО "МСК-НТ" - на остальной территории региона.

Собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО превышает 88%.