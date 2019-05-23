Медведев считает, что инфляция возвращается к целевому уровню

23.05.19 14:53

© РИА Новости. Сергей Гунеев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Инфляция в России возвращается к целевому уровню после ожидавшегося роста в начале года, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Инфляция низкая и стабильная. В начале года было некоторое ускорение, которое мы и предполагали, но сейчас есть основание считать, что мы возвращаемся к целевому уровню", - сказал он, выступая на коллегии Минэкономразвития.

По его словам, в стране созданы базовые макроэкономические условия для вхождения России в пятерку ведущих экономик мира.