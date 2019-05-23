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23.05.19 15:57

Ростуризм за неделю исключил из реестра более 70 туроператоров

© РИА Новости. Виталий Белоусов
23 мая. Interfax-Russia.ru - Ростуризм с 13 по 20 мая исключил из единого федерального реестра более 70 туроператоров, следует из приказов на сайте ведомства.

Согласно документам, 13 мая был исключен из реестра 41 туроператор, одна из компаний, ООО "Черное море", сама обратилась с заявлением об остановке деятельности. У компании "Тартус-Тур" из сфер деятельности исключены въездной и внутренний туризм, у компании "Ника" - выездной. 16 мая из реестра были исключены еще четыре турфирмы. В приказ об исключении за 20 мая вошли 27 компаний. Чаще всего причина исключения туроператоров из реестра - непредставление компаниями сведений о финансовом обеспечении на новый срок.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), среди компаний, исключенных 20 мая, ООО "Джет Вояж", основное юрлицо туроператора "Джет Тревел", который давно работает на рынке, специализируется на горнолыжных программах и хорошо известен турагентствам.

"В самой компании нам сообщили, что вовремя направили в Ростуризм документы о продлении финансового обеспечения на новый срок и они могли затеряться в канцелярии. ведомства. В правовом управлении Ростуризма, в свою очередь, заявили, что не получали соответствующих документов от туроператора", - отметили в ассоциации.

В АТОР напомнили, что даже в случае предоставления необходимых документов исключенные туроператоры могут быть восстановлены не ранее, чем через 10 рабочих дней.

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