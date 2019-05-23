Епархия в Екатеринбурге откажется от храма в сквере, если горожане проголосуют против стройки

23.05.19 16:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - Екатеринбургская епархия готова согласиться с результатами опроса по поводу строительства храма в центре Екатеринбурга, даже если жители проголосуют не в пользу проекта.

"Безусловно", - сказал протоиерей Максим Миняйло журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, подчинится ли епархия воле людей, если по итогам опроса большинство горожан проголосует против храма в сквере.

"Мы же договаривались о том, что результаты опроса будут иметь, в том числе юридические и фактические последствия. Поэтому на этот опрос мы надеемся, мы к нему готовимся, мы будем работать вместе со всем городом <...> Очень важно, чтобы в любом случае - будет ли построен храм в сквере или нет, я это допускаю, - но люди должны знать, что там предполагалось построить. И только после этого они проголосуют объективно", - добавил протоиерей.

В середине мая в Екатеринбурге прошла серия несогласованных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.

Власти области и города вместе со сторонниками и противниками застройки сквера проводят встречи и переговоры. Обсуждаются варианты опроса горожан о необходимости храма именно в этом месте.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.