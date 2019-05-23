Памятник Гранину откроют в Петербурге в сентябре - Степашин

23.05.19 16:42

© РИА Новости. Александр Гальперин

23 мая. Interfax-Russia.ru - Открытие памятника писателю Даниилу Гранину запланировано на начало сентября, сообщил журналистам глава оргкомитета празднования столетия писателя Сергей Степашин в четверг.

"В начале сентября этого года (памятник будет открыт - ИФ), так решили. Тем более, что мы ждем президента (Владимира Путина - ИФ). Он обязательно приедет, потому что он очень любил Гранина", - сказал Степашин.

Он уточнил, что церемония открытия памятника, вероятно, пройдет накануне годовщины начала блокады Ленинграда, в районе 5-7 сентября.

В четверг жюри конкурса эскизов памятника Гранину выбрало четыре работы, из которых предстоит определить победителя, чья задумка будет воплощена.

На первом эскизе писатель изображен в кресле: в одной руке он держит книгу, а другой подпирает щеку, будто внимательно слушает собеседника. Вторая работа изображает писателя стоящим, его рука прижата к сердцу. На другом эскизе Гранин стоит, как отметили члены жюри, "в позе Вознесенского" - со скрещенными за спиной руками, его пиджак развевается на ветру. Последняя работа изображает писателя сидящим на лавке, его фигура повернута вполоборота к зрителю.

Всем авторам эскизов будет предложено их доработать. Члены жюри отметили, что при принятии решения о победителе будет в первую очередь учтено мнение дочери писателя - Марины Чернышевой-Граниной.

Всего на конкурс были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы. В состав комиссии конкурса вошли 15 известных деятелей культуры, среди которых Народный артист СССР Олег Басилашвили, Народный артист России Александр Сокуров, Народный художник России Андрей Ковальчук, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, Чернышёва-Гранина и другие. Возглавила жюри заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Памятник Гранину планируется установить на территории у дома №6 по Дальневосточному проспекту вблизи культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей его имя.

Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России отмечается 100-летие писателя. В частности, планируется установить памятник Гранину и утвердить именную стипендию для учащихся, занимающихся филологией. Планируется также снять документальные фильмы о писателе и назвать его именем один из скверов Петербурга.