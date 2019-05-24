"Энел Россия" начала строительство своего первого ветропарка в РФ, вложит 132 млн евро

24.05.19 10:00

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

24 мая. Interfax-Russia.ru - ПАО "Энел Россия" в четверг приступило к строительству в Ростовской области Азовской ветроэлектростанции (ВЭС), это первый подобный проект для группы Enel в России, сообщила пресс-служба компании.

Ветроэлектростанция установленной мощностью 90 МВт будет введена в эксплуатацию в 2020 году. ВЭС сможет вырабатывать порядка 300 ГВт.ч электроэнергии в год. Ветропарк будет оснащен 26 турбинами и расположен на территории общей площадью 133 гектара.

Строительство ВЭС осуществляет компания Enel Green Power. В качестве технологического партнера по локализации производства в России выбрано российское подразделение Siemens Gamesa Renewable Energy, одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.

"Азовский ветропарк позволит повысить вклад Ростовской области в стратегию развития возобновляемых источников энергии в России, а также будет способствовать развитию экономического цикла, основанного на безотходном производстве как на локальном уровне, так и на уровне всей страны", - заявил на церемонии гендиректор ПАО "Энел Россия" Карло Палашано.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в феврале прошлого года между региональным правительством и компанией "Энел Россия" было подписано соглашение о реализации этого проекта. Губернатор отметил, что регион делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России.

"До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и дополняем этот список "зеленой" генерацией. Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позвонили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики

И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции компании "Энел Россия". Для своего итальянского парнера постараемся создать максимально благоприятный режим, чтобы период выполнения проекта был позитивным и результативным", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что инвестиции "Энел Россия" в проект строительства ветропарка составят 132 млн евро.

На данный момент "Энел Россия" планирует реализацию двух проектов в сфере возобновляемой энергетики. Помимо Азовской ВЭС, это Кольская ВЭС, капзатраты в строительство которой планируются в объеме 273 млн евро.

Строительство Кольской ВЭС предполагается начать летом, мощность станции составит 201 МВт, ежегодная выработка - 730 ГВт.ч. Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

"Энел Россия" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании - Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены на юге России, в центре и на Урале. Итальянскому концерну Enel принадлежит 56,43% акций генкомпании.