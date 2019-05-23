Экс-министр Абызов останется под арестом до 25 июля

23.05.19 17:44

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы оставил под стражей до конца июля бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Абызова до 25 июля 2019 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Согласно ходатайству следователя Сергея Степанова, за испрашиваемый у суда срок по уголовному делу необходимо осуществить ряд следственных и процессуальных действий. С момента ареста Абызова, по его словам, следствие уже получило результаты химической экспертизы, согласно которой в квартире экс-министра было обнаружено наркотическое вещество, были назначены 10 экспертиз - две комплексные экономические и финансово-бухгалтерские, а также восемь экономических, проведено множество допросов, выемок, обысков, наложен арест на имущество обвиняемого.

Восемь адвокатов Абызова и сам бывший министр попросили суд отказать следователю в удовлетворении ходатайства и изменить ему меру пресечения на домашний арест, указав не незаконность и необоснованность его обвинений.

"Я не совершал те преступления, в которых меня обвиняет следствие, не создавал и не участвовал в преступном сообществе, не использовал свои полномочия министра для совершения каких-либо преступлений. (...) Я заинтересован в том, чтобы доказать свою невиновность", - отметил Абызов, выступая в суде.

Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

Ранее на этой неделе Басманный суд ставил под стражей на два месяца пятерых фигурантов дела экс-министра: бывшего директора АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Александра Пелипасова, директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, президента Новосибирской региональной федерации самбо, бывшего члена совета директоров "Сибэко" Николая Степанова, а также заместителя генерального директора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и бывшего гендиректора АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") Сергея Ильичева.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых по делу не признает вину.