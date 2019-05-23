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23.05.19 18:16
Владелец "китовой тюрьмы" пообещал выполнить поручение руководства страны
"Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Мы поступим в соответствии с рекомендациями учёных и решениями руководства страны", - сказал "Интерфаксу" директор компании "Афалина" Алексей Решетов.
Он уточнил, что компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных.
"Все животные здоровы, мы постоянно отчитываемся перед членами рабочей группы правительства о состоянии животных. Плотно взаимодействуем с Росрыболовством, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - добавил Решетов.
Ранее в четверг Решетов заявил, что не собирается выпускать своих косаток и белух из "китовой тюрьмы", несмотря на решение международных и российских ученых и властей.
"Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи - ИФ) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - сообщил журналистам Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы". По его словам, никаких решений о выпуске не принималось.
В свою очередь, в Минприроды заявили, что их позиция по выпуску животных, содержащихся в "китовой тюрьме" остается неизменной.
"Позиция Минприроды неизменна. Мы продолжаем считать, что животных надо выпустить. Все, что ранее заявляли в министерстве и министр Дмитрий Кобылкин остаётся неизменным", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в четверг. Говоря о высказываниях руководителя одной из компаний-отловщиков о том, что компания не собирается выпускать своих косаток и белух из "китовой тюрьмы", собеседник агентства сказал: "Это личное мнение и решение компании-отловщика. Окончательное решение будет принимать уже высшее руководство".
В свою очередь в Кремле удивились соответствующему заявлению Решетова. "Мы имеем в виду сейчас освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока мы констатируем, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются. Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Позднее в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края, выпустят из так называемой "китовой тюрьмы", основываясь на рекомендациях консилиума ученых, предположительный срок - июль-август. "Выпуск косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, будет осуществлен в соответствии с рекомендациями консилиума ученых. Решение принято на совещании с представителями компаний-владельцев морских животных, которое состоялось в начале недели в Росрыболовстве", - говорится в сообщении.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.
В настоящее время ведется подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов.
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