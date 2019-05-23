Кузнецова призвала устранить дискриминацию в пермской гимназии

23.05.19 18:25

© РИА Новости. Михаил Климентьев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей ситуацию в пермской гимназии, где проходные баллы при приеме в первый класс были выше для девочек.

"В настоящее время проводятся ведомственные проверки - подключились органы прокуратуры, департамент образования. По итогам будет дана оценка действиям руководства учебного заведения и тем документам, на основании которых был выработан данный подход к подбору учеников. Безусловно, любые дискриминирующие признаки недопустимы и должны быть устранены", - сказала А.Кузнецова журналистам в четверг.

Она считает, что "ситуация абсурдная - непонятно на какие документы, нормативные акты и иные правовые нормы опиралось руководство учебного заведения, распределяя проходной балл в зависимости от пола ребенка".

"Таким образом, следуя логике, можно предпочесть, например, голубоглазых - кареглазым, или сказать, что не более такого-то роста, веса принимаются к зачислению. Прибегать к совершенно абсурдным критериям, конечно, недопустимо. Это противоречит нормам Конституции Российской Федерации, которая четко определяет равные права, равные возможности", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, проведены переговоры с директором школы, будут организованы встречи с родителями, направлено обращение в прокуратуру Пермского края с просьбой информировать детских омбудсменов о ходе и результатах расследования.

"Очень важно, как дети психологически перенесут эту ситуацию. Ведь сказать ребенку, что у тебя меньше возможности поступить в гимназию, потому что ты девочка - это неуместно, неправильно. Поэтому необходимо, чтобы после устранения всех нарушений, были привлечены специалисты, психологи и была проведена работа как с родителями, так и с детьми", - отметила А.Кузнецова.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в пермской гимназии №4 при приеме в первый класс школьная администрация установила разные баллы для мальчиков и девочек: 65,7 и 69,1 соответственно. Прокуратура начала проверку.