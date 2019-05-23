РФ и Белоруссия согласовали "дорожную карту" по возобновлению транзита нефти

23.05.19 19:34

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

23 мая. Interfax-Russia.ru - Белоруссия и Россия окончательно согласовали "дорожную карту" по возобновлению транзита чистой нефти по нефтепроводу "Дружба", заявили в концерне "Белнефтехим".

"Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти, содержащей хлорорганику, на чистую окончательно согласована белорусской и российской сторонами", - говорится в сообщении концерна, которое цитирует госагентство БелТА.

В "Белнефтехиме" отметили, что вице-премьеры Белоруссии и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак в четверг на встрече в Москве "согласовали дорожную карту технических мероприятий, позволяющих заместить содержащую хлорорганику нефть в белорусской части трубопровода "Дружба" на чистую и возобновить транзитную транспортировку нефти в западном направлении".

"Планируется, что от документарной к практической реализации карты стороны приступят с завтрашнего дня - 24 мая", - подчеркнули в концерне.