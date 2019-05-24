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24.05.19 06:11
Мотоциклист погиб, врезавшись в движущийся поезд в Иркутске
"Сегодня в 5:55 местного времени водитель мотоцикла совершил столкновение с грузовым вагоном, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд на улице Мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина погиб на месте аварии.
"На график движения поездов ДТП не повлияло", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает комиссия ВСЖД.
Агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили, что 34-летний водитель мотоцикла Baltmotors Classic был не один - его 35-летней пассажирке понадобилась помощь медиков.
"Женщина получила легкие травмы, ссадины, и от госпитализации отказалась", - сказал сотрудник пресс-службы.
По предварительным выводам полицейских, мотоциклист не справился с управлением. "Погибший не имел прав на управление мототранспортом. Кроме того, ранее он задерживался за вождение в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе.
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