Мотоциклист погиб, врезавшись в движущийся поезд в Иркутске

24.05.19 06:11

© РИА Новости. Андрей Стенин

24 мая. Interfax-Russia.ru - Мотоцикл врезался в поезд утром в пятницу на регулируемом железнодорожном переезде в Иркутске, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"Сегодня в 5:55 местного времени водитель мотоцикла совершил столкновение с грузовым вагоном, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд на улице Мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на месте аварии.

"На график движения поездов ДТП не повлияло", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает комиссия ВСЖД.

Агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили, что 34-летний водитель мотоцикла Baltmotors Classic был не один - его 35-летней пассажирке понадобилась помощь медиков.

"Женщина получила легкие травмы, ссадины, и от госпитализации отказалась", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным выводам полицейских, мотоциклист не справился с управлением. "Погибший не имел прав на управление мототранспортом. Кроме того, ранее он задерживался за вождение в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе.