В Прибайкалье за сутки потушили более 22 тыс. га леса

24.05.19 06:13

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

24 мая. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области был выявлен один новый лесной пожар, ликвидировано девять очагов, продолжается тушение еще девяти на площади 3 тыс. 187 га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Общая площадь девяти потушенных пожаров составила 22 тыс. 055,2 га", - говорится в сообщении.

Два очага горения ликвидированы в лесах Иркутского района, по одному - в Усольском, Эхирит-Булагатском, Шелеховском, Жигаловском, Заларинском, Братском и Нижнеилимском районах.

По данным на утро пятницы в локализованном состоянии перешло восемь пожаров площадью 2 тыс. 937 га: два в Черемховском районе, по одному - в Шелеховском, Баяндаевском, Качугском, Иркутском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах.

Действующим остается один пожар площадью 250 га в Иркутском районе.