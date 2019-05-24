Землетрясение магнитудой 2,5 произошло в Кузбассе

24.05.19 06:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 2,5 зарегистрирован в ночь на пятницу в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 23:45 мск в четверг (в 03:45 по местному времени в пятницу), имел координаты 53.73 градуса северной широты и 88.12 градуса восточной долготы и находился в 7 км к северо-северо-востоку от Междуреченска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.