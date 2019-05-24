Жительница Камчатки отсудила у московской клиники более 2,5 млн руб. за врачебную ошибку

24.05.19 06:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 мая. Interfax-Russia.ru - Жительница Петропавловска-Камчатского выиграла судебную тяжбу с московским ООО "Центр инновационных медицинских технологий", врачи которого в ходе операции "забыли" в пациентке марлевый тампон, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в прокуратуре Камчатского края.

"Суд удовлетворил иск женщины о взыскании с клиники всей суммы оплаты по договору оказания медицинских услуг, компенсации морального вреда, неустойки за несвоевременный возврат денег, а также утраченного заработка за период нетрудоспособности. Всего более 2,5 млн руб.", - сказал представитель ведомства.

Операцию в столичной клинике женщине сделали в 2014 году. За обследование и хирургическое вмешательство она заплатила более 1 млн 100 тыс. руб. Врачи заверяли пациентку, что все прошло успешно. Но спустя полгода ее стали беспокоить боли.

"Женщина обратилась в Камчатский краевой онкологический диспансер, где у нее диагностировали патологию. Пациентке становилось все хуже. В 2015 году врачи онкодиспансера сделали женщине срочную операцию, в ходе которой извлекли из ее брюшной полости марлевый тампон, "забытый" во время предыдущего хирургического вмешательства. Именно этот тампон едва не погубил пациентку", - сказал представитель прокуратуры.

Женщина судилась с московской клиникой почти три года, и в итоге выиграла иск. Прокуратура Петропавловска-Камчатского поддержала ее позицию в суде.