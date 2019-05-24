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24.05.19 06:47

Ростуризм поддерживает предложение приморских властей по продлению срока действия электронных виз с 8 до 14 дней

© РИА Новости. Руслан Кривобок
24 мая. Interfax-Russia.ru - Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поддержала инициативу властей Приморья о продлении срока электронной визы с восьми до 14 дней.

"Будем помогать поддерживать дальнейшую либерализацию электронной визы в части расширения. Как Олег Николаевич (Кожемяко - ИФ) сказал - на 14 дней, это точно мы используем (...) Даже, может быть, попробуем чуть-чуть подольше, чтобы у людей была возможность с учетом вылета прилета полные 14 дней у нас провести", - сообщила Догузова в ходе своего выступления во Владивостоке на региональной сессии V Восточного экономического форума.

Инициативу об увеличении срока пребывания на Дальнем Востоке РФ по электронной визе губернатор Приморья Кожемяко озвучил в ходе своего выступления на сессии.

"Мы будем обращаться в федеральные агентства по туризму, (...) с тем, чтобы визовый режим (по электронной визе - ИФ) был продлен до 14 дней, чтобы была возможность по туристической визе находиться здесь гораздо дольше, чтобы человек смог посетить не только Приморский край, но и в целом Дальний Восток", - отметил Кожемяко.

Как сообщалось, система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года.

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