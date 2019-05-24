Ростуризм предлагает создавать трансграничные туристические маршруты на Дальнем Востоке

24.05.19 06:53

© РИА Новости. Константин Чалабов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Ростуризм выступил с предложением о создании трансграничных маршрутов, которые объединят несколько азиатских стран и Дальний Восток России.

"Дальний Восток показывает впечатляющие результаты, но всегда есть к чему стремиться. Мы видим потенциал в том, чтобы, в том числе, создавать трансграничные маршруты. (...) Если бы могли сформировать уникальный туристический продукт, который включал бы в себя регионы Дальнего Востока и одну-две страны азиатские - такой продукт был бы потенциально интересен туристам со всего мира", - сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в ходе своего выступления во Владивостоке на региональной сессии V Восточного экономического форума.

Также она добавила, что у Дальнего Востока есть потенциал в развитии экологического туризма.