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24.05.19 07:06
Гостиницы, яхт-клубы и спортивные объекты появятся на острове Русский во Владивостоке
"На ближайшем Восточном экономическом форуме будет представлен проект развития острова Русский", - сообщил в пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая на региональной сессии V Восточного экономического форума во Владивостоке.
Он отметил, что проект включает в себя строительство гостиниц, спортивных объектов, яхт-клубов.
По словам Кожемяко, Минобороны передаст почти всю землю острова в ведение администраций Приморья и Владивостока.
Глава региона отметил, что развитие острова будет поддерживать региональный бюджет.
Также, по его словам, предложения по развитию Русского администрация принимает на своем сайте.
Остров Русский является частью Владивостока. С городом его соединяет мост. Территория острова - 97,6 кв. км. На острове располагается кампус Дальневосточного федерального университета, Приморский океанариум, объекты исторического памятника "Владивостокская крепость", поселок, многочисленные базы отдыха.
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