Приставы подтвердили остановку работ на двух заводах по розливу воды на Байкале

24.05.19 07:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 мая. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы проверили исполнение решений судов владельцами двух заводов по розливу питьевой воды на озере Байкал - в городе Байкальске и поселке Култук Слюдянского района Иркутской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

У приставов на исполнении находятся два судебных решения - по запрету эксплуатации здания завода в Байкальске, собственником которого является ООО "Озеро Байкал-Лун", и приостановлению строительства завода ООО "АкваСиб" в Култуке.

"Во время очередной проверки составлены акты, что на объекте в Култуке строительство не ведется, а помещение в Байкальске не эксплуатируется", - говорится в сообщении.

По данным ФССП, в феврале текущего года Слюдянский районный суд по иску Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора запретил ООО "Озеро Байкал-Лун Чуан" эксплуатировать нежилое помещение в Байкальске, предназначенное для размещения завода по розливу воды, на которое не было получено разрешение на строительство.