Глава Минздрава Хакасии получил выговор за многочисленные нарушения

24.05.19 07:22

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Хакасии выявила многочисленные нарушения в работе учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу.

Проверка показала, что региональный Минздрав не выполняет в полной мере задачи по организации помощи населению в медучреждениях и созданию условий для развития медпомощи, а также обеспечению ее качества и доступности.

"Не организована закупка требуемого объема оборудования с целью оказания качественной медицинской помощи населению республики. Многие медицинские учреждения не укомплектованы в полном объеме медицинским оборудованием и штатными медицинскими специалистами", - говорится в сообщении.

По факту нарушений в адрес Главы Республики Хакасия было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Региональным правительством был разработан план по исполнению требований, при этом часть нарушений устранена незамедлительно.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей министр здравоохранения Республики Хакасия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

По данным портала республиканского правительства, министром здравоохранения с 2017 года является Владимир Костюш.