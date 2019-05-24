За дело: чиновники не смогли свернуть дело о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы"
  
Без вариантов: Арашукова лишили полномочий сенатора за непредставление в срок декларации
   
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
24.05.19 07:22

Глава Минздрава Хакасии получил выговор за многочисленные нарушения

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Хакасии выявила многочисленные нарушения в работе учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу.

Проверка показала, что региональный Минздрав не выполняет в полной мере задачи по организации помощи населению в медучреждениях и созданию условий для развития медпомощи, а также обеспечению ее качества и доступности.

"Не организована закупка требуемого объема оборудования с целью оказания качественной медицинской помощи населению республики. Многие медицинские учреждения не укомплектованы в полном объеме медицинским оборудованием и штатными медицинскими специалистами", - говорится в сообщении.

По факту нарушений в адрес Главы Республики Хакасия было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Региональным правительством был разработан план по исполнению требований, при этом часть нарушений устранена незамедлительно.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей министр здравоохранения Республики Хакасия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

По данным портала республиканского правительства, министром здравоохранения с 2017 года является Владимир Костюш.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.05.19 09:03
Производителя поезда, застрявшего в московском метро, оштрафуют на 1,5 млн рублей
.
  23.05.19 22:04
Пассажиры почти на час застряли между станциями "серой" ветки мосметро
.
  23.05.19 17:44
Экс-министр Абызов останется под арестом до 25 июля
.
  23.05.19 16:41
В квартире экс-министра Абызова были обнаружены наркотики
.
  23.05.19 15:39
Матвиенко опровергла публикацию о своей скорой отставке
.
  23.05.19 15:29
Юрий Грымов стал почетным деятелем искусств Москвы
.
  23.05.19 14:59
Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве
.
  23.05.19 13:09
Собянин: за семь лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
.
  23.05.19 10:58
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
.
  23.05.19 09:04
Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket