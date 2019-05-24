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24.05.19 07:25

Вторая волна паводка разрушила мосты и подмыла опоры ЛЭП на Алтае

© РИА Новости. Виталий Аньков
25 мая. Interfax-Russia.ru - В Онгудайском районе Республики Алтай паводком смыло автомобильный мост, в результате чего пострадали также линии связи и опоры линий электропередачи, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в пятницу.

"В Онгудайском районе в селе Хабаровка частично разрушен автомобильный мост через реку Малый Ильгумень: проезда нет, отрезанным от транспортного сообщения осталась часть села, в которой находятся 20 домов. При смыве моста был поврежден воздушный переход волоконно-оптического кабеля, в настоящий момент связь восстановлена. В этом же микрорайоне подмыло опоры линии электропередачи. Осмотр будут проводить после понижения уровня воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковая ситуация в регионе усложнилась из-за ряда природных факторов. Так, с 14 по 16 мая в горах прошли обильные снегопады, а пошедшие потом дожди смыли свежевыпавший снег, значительно увеличив водность рек.

"Продолжается повышение уровня воды на основных реках республики. На Катуни в районе Чемала вода заметно прибавилась - на 303 см за сутки (до критического уровня остается порядка 3,5 м), в районе Тюнгура в верховьях Катуни - на 61 см за сутки. С 24 мая ожидается ясная погода", - подчеркивается в сообщении.

В селе Усть-Кумир произошло подтопление двух жилых домов и пяти домовладений, в которых проживает 22 человека. Из-за повреждения автомобильного моста без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка. В Уймене из-за подъема уровня воды на реке Уймень есть угроза подтопления села. В Куладе и Боочи подмыты подъездные пути автомобильных мостов через реку Каракол. Размыт подъездной путь к мосту на автодороге до села Большой Яломан: движение перекрыто, а село отрезано от транспортного сообщения.

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