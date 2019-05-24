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24.05.19 08:25
Трехтысячный хор исполнит русскую музыку на Дворцовой площади в День славянской письменности и культуры
Главный дирижер - Владимир Беглецов. Зрители смогут не только услышать выдающиеся произведения русской музыки, но и спеть вместе с хором. Тексты песен будут транслироваться на специально установленных на площади видеоэкранах. Также буклеты с текстами раздадут волонтеры.
До начала праздничного концерта заслуженный артист России Николай Поздеев расскажет о хоровых проектах прошлых лет и озвучит официальный хэштег праздника.
24 мая в России пройдет День славянской письменности и культуры. Этот праздник во многих странах славянского мира отмечается в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В Российской империи День славянской письменности был установлен с 1863 года, отмечали этот праздник и в СССР, а с 30 января 1991 года в новой России он приобрел государственный статус и стал ежегодным.
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