Трехтысячный хор исполнит русскую музыку на Дворцовой площади в День славянской письменности и культуры

24.05.19 08:25

© РИА Новости. Михаил Киреев

24 мая. Interfax-Russia.ru - На Дворцовой площади в пятницу состоится выступление сводного хора Санкт-Петербурга из более чем 3 тыс. участников, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Главный дирижер - Владимир Беглецов. Зрители смогут не только услышать выдающиеся произведения русской музыки, но и спеть вместе с хором. Тексты песен будут транслироваться на специально установленных на площади видеоэкранах. Также буклеты с текстами раздадут волонтеры.

До начала праздничного концерта заслуженный артист России Николай Поздеев расскажет о хоровых проектах прошлых лет и озвучит официальный хэштег праздника.

24 мая в России пройдет День славянской письменности и культуры. Этот праздник во многих странах славянского мира отмечается в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В Российской империи День славянской письменности был установлен с 1863 года, отмечали этот праздник и в СССР, а с 30 января 1991 года в новой России он приобрел государственный статус и стал ежегодным.