За дело: чиновники не смогли свернуть дело о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы"
  
Еще ниже: в Госдуме предложили снизить порог превышения скорости в городе до 10 км/час
   
Реальные сроки: около 85 лет колонии на всех получили виновники пожара в казанском ТК "Адмирал"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
24.05.19 08:31

Пожар на магистральном газопроводе СРТО - УРАЛ в Пермском крае потушен

© РИА Новости. Руслан Кривобок
24 мая. Interfax-Russia.ru - Возгорание на газопроводе "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Урал" в Лысьвенском районе Пермского края ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе оператора магистрали АО "Газпром трансгаз Чайковский".

"Возгорание ликвидировано. Сейчас ничего не горит", - сказал представитель пресс-службы.

По данным компании, разрыв трубы с возгоранием произошел в Лысьвенском районе Пермского края (ближайший населенный пункт - деревня Панинцы) на 1600 км газопровода "СРТО - Урал" в 2:28 мск. По предварительным данным, пострадавших нет.

Аварийный участок газопровода с 1566 км по 1617 км отключен, в ближайшее время на участке начнутся восстановительные работы.

"Газ пошел по другой нитке, прерывания транспортировки не было. График транспортировки газа соблюдается", - подчеркнул представитель пресс-службы

Ранее Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщал, что разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа произошел в пятницу в 3:45 мск в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО - Урал.

По его данным, по системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 - 1647 километр.

По данным Центра, пострадавших и последствий для потребителей нет. Транспорт газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным краевого управления МЧС, жители населенных пунктов Вереино, Мульково наблюдали зарево от пожара.

"Установлено, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет. Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы", - пишет ГУ МЧС.

Это уже шестая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ Ямбург-Поволжье, шестое - в конце мая в Пермском крае на СРТО - Урал.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

"Газпром трансгаз Чайковский" осуществляет транспорт газа по крупнейшим магистральным газопроводам, берущим свое начало с месторождений тюменского региона. Протяженность газотранспортной системы, эксплуатируемой предприятием, составляет вместе с газопроводами-отводами более 10 тыс. км. Они пересекают территории Пермского края, Удмуртии, Кировской области.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.05.19 09:03
Производителя поезда, застрявшего в московском метро, оштрафуют на 1,5 млн рублей
.
  23.05.19 22:04
Пассажиры почти на час застряли между станциями "серой" ветки мосметро
.
  23.05.19 17:44
Экс-министр Абызов останется под арестом до 25 июля
.
  23.05.19 16:41
В квартире экс-министра Абызова были обнаружены наркотики
.
  23.05.19 15:39
Матвиенко опровергла публикацию о своей скорой отставке
.
  23.05.19 15:29
Юрий Грымов стал почетным деятелем искусств Москвы
.
  23.05.19 14:59
Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве
.
  23.05.19 13:09
Собянин: за семь лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
.
  23.05.19 10:58
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
.
  23.05.19 09:04
Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket