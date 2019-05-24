Пожар на магистральном газопроводе СРТО - УРАЛ в Пермском крае потушен

24.05.19 08:31

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 мая. Interfax-Russia.ru - Возгорание на газопроводе "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Урал" в Лысьвенском районе Пермского края ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе оператора магистрали АО "Газпром трансгаз Чайковский".

"Возгорание ликвидировано. Сейчас ничего не горит", - сказал представитель пресс-службы.

По данным компании, разрыв трубы с возгоранием произошел в Лысьвенском районе Пермского края (ближайший населенный пункт - деревня Панинцы) на 1600 км газопровода "СРТО - Урал" в 2:28 мск. По предварительным данным, пострадавших нет.

Аварийный участок газопровода с 1566 км по 1617 км отключен, в ближайшее время на участке начнутся восстановительные работы.

"Газ пошел по другой нитке, прерывания транспортировки не было. График транспортировки газа соблюдается", - подчеркнул представитель пресс-службы

Ранее Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщал, что разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа произошел в пятницу в 3:45 мск в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО - Урал.

По его данным, по системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 - 1647 километр.

По данным Центра, пострадавших и последствий для потребителей нет. Транспорт газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным краевого управления МЧС, жители населенных пунктов Вереино, Мульково наблюдали зарево от пожара.

"Установлено, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет. Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы", - пишет ГУ МЧС.

Это уже шестая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ Ямбург-Поволжье, шестое - в конце мая в Пермском крае на СРТО - Урал.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

"Газпром трансгаз Чайковский" осуществляет транспорт газа по крупнейшим магистральным газопроводам, берущим свое начало с месторождений тюменского региона. Протяженность газотранспортной системы, эксплуатируемой предприятием, составляет вместе с газопроводами-отводами более 10 тыс. км. Они пересекают территории Пермского края, Удмуртии, Кировской области.