Снег выпал в Салехарде

24.05.19 08:38

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы в Салехарде переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

Круглосуточно город патрулировали две многофункциональные комбинированные машины, в четыре часа утра к ним присоединились еще 14 единиц спецтехники. Во дворах уборкой снега занимаются управляющие компании или ТСЖ.

В пресс-службе горадминистрации агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что выпала примерно месячная норма осадков, толщина снежного покрова составляет несколько сантиметров.

"В настоящее время уборкой снега занимаются уже 50 единиц техники, привлекаем сторонние организации", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что снег в конце мая для Салехарда не редкость.

Между тем, по данным синоптиков, в пятницу на Ямале ожидается ветер порывами до 19-24 метров в секунду, а в городе - дождь и мокрый снег.