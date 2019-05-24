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24.05.19 08:38
Снег выпал в Салехарде
Круглосуточно город патрулировали две многофункциональные комбинированные машины, в четыре часа утра к ним присоединились еще 14 единиц спецтехники. Во дворах уборкой снега занимаются управляющие компании или ТСЖ.
В пресс-службе горадминистрации агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что выпала примерно месячная норма осадков, толщина снежного покрова составляет несколько сантиметров.
"В настоящее время уборкой снега занимаются уже 50 единиц техники, привлекаем сторонние организации", - отметили в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что снег в конце мая для Салехарда не редкость.
Между тем, по данным синоптиков, в пятницу на Ямале ожидается ветер порывами до 19-24 метров в секунду, а в городе - дождь и мокрый снег.
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