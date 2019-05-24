Военнослужащий в Красноярске получил 1,5 года колонии за дезертирство

24.05.19 08:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 мая. Interfax-Russia.ru - Красноярский гарнизонный военный суд признал военнослужащего, уклоняющегося от службы в одной красноярских воинских частей, виновным в дезертирстве, сообщается на официальном сайте суда.

По данным следствия, в январе нынешнего года рядовой не явился в воинскую часть и стал проживать у своей знакомой в Красноярске, "проводил время по своему усмотрению", нанимался на различные работы, чтобы заработать денег.

Отмечается, что ранее военнослужащий также был приговорен судом к штрафу за уклонение от прохождения службы.

"Только в марте 2019 года рядовой был обнаружен сотрудниками отдела полиции города Красноярска, и его уклонение от службы было прекращено", - говорится в сообщении.

Приговором суда он был признан виновным по ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство), и приговорен к 1,5 годам колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.