Депутаты ГД на заседании в Крыму обсудят доступность цифровых услуг для граждан

24.05.19 09:19

© РИА Новости. Сергей Субботин

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Крыму в пятницу и в субботу пройдет заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной Думы Вячеславе Володине.

"Развитие цифровой экономики - это один из приоритетов работы Госдумы. Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли", - сказал журналистам Володин.

Он отметил, что в рамках работы Совета депутаты ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудят вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан.

По словам председателя Госдумы, также планируется обсудить "решения, необходимые для повышения доступности цифровых услуг для граждан, защиты их прав и персональных данных".

В пресс-службе Госдумы сообщили, что в заседании Совета примут участие депутаты Госдумы, руководители профильных комитетов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, эксперты.