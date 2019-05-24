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24.05.19 09:19
Депутаты ГД на заседании в Крыму обсудят доступность цифровых услуг для граждан
"Развитие цифровой экономики - это один из приоритетов работы Госдумы. Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли", - сказал журналистам Володин.
Он отметил, что в рамках работы Совета депутаты ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудят вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан.
По словам председателя Госдумы, также планируется обсудить "решения, необходимые для повышения доступности цифровых услуг для граждан, защиты их прав и персональных данных".
В пресс-службе Госдумы сообщили, что в заседании Совета примут участие депутаты Госдумы, руководители профильных комитетов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, эксперты.
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