В Иркутской области расширили перечень заболеваний, дающих право на льготу семьям с детьми-инвалидами

24.05.19 09:44

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о расширении перечня заболеваний, которые дают право родителям детей с ограниченными возможностями здоровья на получение ежемесячной выплаты из областного бюджета, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"В связи с большим количеством обращений родителей, воспитывающих детей-инвалидов, губернатором принято решение о расширении перечня заболеваний (...). В него включены спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы", - говорится в сообщении.

"Специалисты органов социальной защиты населения уже проводят разъяснительную работу с семьями, воспитывающими детей с данными заболеваниями", - цитирует пресс-служба министра социального развития региона Владимира Родионова.

Выплата составляет 1,2 тыс. рублей в месяц и носит заявительный характер - для ее оформления родителям нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, либо в МФЦ.

Как сообщалось, с 1 января текущего года в Иркутской области установили ежемесячную выплату семьям, воспитывающим детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями, болезнями крови, нарушениями иммунной системы, церебральным параличом и другими паралитическими синдромами.

По информации пресс-службы облправительства, к настоящему времени уже принято 1 тыс. 456 заявлений на предоставление данной выплаты.