В школах Воркуты из-за метели отменили занятия

24.05.19 09:56

© РИА Новости. Алексей Резниченко

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Воркуте из-за сильной метели в пятницу отменены занятия у школьников с 1-го по 11-й классы, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

По данным синоптиков, утром температура воздуха составляла минус пять градусов, порывы ветра достигали 22 м/с. Видимость - 100 м, шел снег.

В связи со сложными погодными условиями администрация приняла решение об отмене занятий в школах города с 1-го по 11-й класс и у 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений.

Кроме того, с 7:30 в городе перекрыта кольцевая автодорога. В 9:00 началось заседание штаба ГО и ЧС.

"Рассматриваем варианты организации автоколонн в сопровождении спецтехники для доставки людей на железнодорожный вокзал до 16:00", - отметил собеседник агентства.