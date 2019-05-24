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24.05.19 09:56
В школах Воркуты из-за метели отменили занятия
По данным синоптиков, утром температура воздуха составляла минус пять градусов, порывы ветра достигали 22 м/с. Видимость - 100 м, шел снег.
В связи со сложными погодными условиями администрация приняла решение об отмене занятий в школах города с 1-го по 11-й класс и у 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений.
Кроме того, с 7:30 в городе перекрыта кольцевая автодорога. В 9:00 началось заседание штаба ГО и ЧС.
"Рассматриваем варианты организации автоколонн в сопровождении спецтехники для доставки людей на железнодорожный вокзал до 16:00", - отметил собеседник агентства.
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