Фестиваль авторской песни пройдет на Куликовом поле под Тулой

24.05.19 10:06

Фото Романа Солопова

24 мая. Interfax-Russia.ru - Более 300 авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы из регионов России и зарубежья примут участие во Всероссийском фестивале авторской песни "Куликово поле", который откроется в пятницу у села Монастырщино Кимовского района Тульской области, сообщила пресс-служба музея.

"Традиционно, организаторы готовят богатую программу. В течение нескольких дней на территории музейно-мемориального комплекса участников и зрителей фестиваля ждут выступления гостей и жюри фестиваля, взрослый и детский музыкальный конкурс, ретро-концерт и концерт-реквием на аллее Памяти и Единства, военная песня и литературные дискуссии. Композиторы, поэты, исполнители смогут пообщаться с мастерами авторской песни", - говорится в сообщении.

В этом году на фестиваль приглашены лауреаты фестиваля "Куликово поле" прошлых лет и других фестивалей авторской песни - Ирина Сурина, Андрей Козловский, Алексей Витаков, Владимир Поляков, трио "Свояси", Дмитрий Вагин, Андрей Бобровников, Наталья Стрельникова, Анна Копейкина, Александр и Анастасия Евстигнеевы, Михаил Калинкин, Лариса Дьякова, "Баклуши-beat", "Порт Сентябрь". Вместе с членами жюри они выступят на гала-концерте, который пройдет во второй день фестиваля.

К участию в конкурсе приглашены авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни. Традиционно он проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. Заявиться участники могли как в одной, так и в нескольких номинациях.

Фестивальный конкурс пройдет в два тура. Жюри прослушает конкурсантов и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля в субботу.

Кроме фестивальной программы, участников и зрителей ждут творческие мастерские, развлекательные конкурсы, работа литературного кафе. Также состоится детский конкурс-концерт, конкурс военной песни. Все дни фестиваля предусмотрена работа ночной свободной сцены "НеСторожа" с темой "Песни театра и кино".

Завершится фестиваль 26 мая.

Всероссийский фестиваль авторской песни "Куликово поле" проводится с 2001 года у слияния рек Дон и Непрядва, где в 1380 году войска Дмитрия Донского отстояли российскую государственность.