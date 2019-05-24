Информация о минировании ряда объектов в Сочи не подтвердилась

24.05.19 10:08

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

24 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку ряда объектов с массовым пребыванием людей в Сочи, где в четверг проводилась эвакуация из-за сообщений о минировании.

"Поступала информация (о минировании - ИФ). Все сообщения об угрозах проверены. Информация не подтвердилась", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в пятницу.

В минувший четверг в Сочи после сообщений об угрозе взрыва проводилась эвакуация двух железнодорожных вокзалов - "Сочи" и "Адлер", торгово-развлекательных центров - "Татулян", "Горки-Город", "Галактика", "Квартал", "Сити Плаза", "Апельсин", "Олимп".

18 мая эвакуация прошла в международном аэропорту "Сочи".