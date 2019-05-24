Археологический и спортивный туризм будут развивать в Приморье

24.05.19 10:29

© РИА Новости. Виталий Тимкив

24 мая. Interfax-Russia.ru - Развитие археологического и спортивного туризма поможет раскрыть потенциал Приморья, считает губернатор края Олег Кожемяко.

"Тот туристический потенциал, который есть в Приморье, не до конца использован. Думаю, что изучение наших археологических памятников эпохи Бохайского государства, эпохи Золотого века чжурчжэней, интересны для жителей стран Азии", - сказал Кожемяко на пятом Тихоокеанском туристическом форуме в пятницу во Владивостоке.

По его словам, разработка таких туристических маршрутов даст импульс для развития туризма.

Кроме того, в крае будет развиваться спортивный туризм, центром которого станет остров Русский.

"Жемчужина края - остров Русский. Его планируем презентовать на Пятом Восточном экономическом форуме как туристско-спортивный центр, который будет привлекать не только туристов из регионов Дальнего Востока, но и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы этот интерес видели по ранее проводившимся в крае спортивным, культурным мероприятиям. Это направление будем развивать. Думаю, это очевидный драйвер роста туризма в Приморье и в целом на Дальнем Востоке, - сказал губернатор Приморья.

Он добавил, что на острове Русский у инвесторов появится возможность строить яхт-клубы, гостиницы и другие привлекательные туристические объекты, будут предусмотрены механизмы поддержки из регионального бюджета.

Пятый Тихоокеанский туристический форум проводится в рамках государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2021 годы.

В этом году программа ТТФ значительна расширена. Так, в рамках форума прошли международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show, гастрономический фестиваль "Мидия-саммит", молодежный туристский конгресс. Деловая часть ТТФ в этом году впервые прошла в формате выездной сессии пятого Восточного экономического форума, основной темой дискуссий стало расширение авиационного сообщения как одной из главных составляющих эффективного развития туризма.

В пятницу в рамках форума открылась международная туристская выставка PITE-2019, в этом году в ней участвуют 57 представителей стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии.